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- フェイラー Tシャツ M 人気 花柄 試着のみ 新品。
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商品詳細
フェイラー FEILER人気の花柄。Tシャツ レディースMサイズ試着のみ、着用予定でタグは切っていますが、水通しもしていません。新品。左袖に白でFEILERの文字の刺繍が有り、高級感有ります。柄・デザイン···花柄 白T。ホワイトがベースで、ピンク、ブルー、イエロー、グリーンが可愛いです、綿100%カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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