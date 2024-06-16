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フェイラー　Tシャツ　M 人気　花柄　試着のみ　新品。
商品番号 Y43673599473
商品名

フェイラー　Tシャツ　M 人気　花柄　試着のみ　新品。
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェイラー　FEILER人気の花柄。Tシャツ　レディースMサイズ試着のみ、着用予定でタグは切っていますが、水通しもしていません。新品。左袖に白でFEILERの文字の刺繍が有り、高級感有ります。柄・デザイン···花柄　白T。ホワイトがベースで、ピンク、ブルー、イエロー、グリーンが可愛いです、綿100%カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/rebellion173278.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome588843.html
http://narcologia.ru/goods/choice611585.html
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