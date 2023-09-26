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ブラウス　花柄　ポールスミス　インポート　シルク
商品番号 L33525529685
商品名

ブラウス　花柄　ポールスミス　インポート　シルク
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ブランド…ポールスミスウィメン☆素材…シルク100％☆サイズ…42（フリーサイズなかんじです）コレクションラインのアイテムになります。シルク素材で光沢感があり、端は切りっぱなしです。左肩に、リボンがついています。ショート丈でフワッとしていて、可愛いです。お気軽にコメントどうぞ♪#ウェーブ#ショート丈トップス#ヴィンテージ
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