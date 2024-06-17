ハイネット　レディースウィッグ　アクリル人毛

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ご覧頂き、ありがとうございます。こちらは、ハイネット・ウィッグ専門店で購入したレディースウィッグです。＊カラー:ブラックに明るいブラウンの混合＊写真3、4枚目の通り、髪の根元に止められるクリップ4箇所有＊アクリル人毛＊購入時期:約10年前→写真6枚目の通り、箱に入れて自宅保管＊髪の絡まり等は少ないと思いますが、写真で状態のご確認をお願い致します。＊着用すると、肩にかからないボブ程度の長さです。＊定価は、5万円以上だった記憶です。抜毛症だったため、購入し、仕事する際の日中着用しておりました。現在は、地毛で生活しているため、出品しております。着用時、誰にも問われず、自然な状態で着ける事ができ、地毛とも馴染んでいました。つむじ周りを始め、自然体になるため、オススメです。ウィッグ用シャンプーで着用時は、定期的にブラッシングと手洗いをしていました。使用しなくなってから、そのまま箱に入れて自宅保管のため、その点ご理解・ご了承頂ける方にお願い致します。発送時は、袋に入れた上、簡易梱包の予定です。箱無しで発送させて頂きます。不明点ありましたら、ご質問をよろしくお願い致します。#ウィッグ#かつら#ハイネット#ブラウン#ブラック#人毛#おしゃれ#レディース#抜毛症#フルウィッグ#ボブ#自然体#ミドル#女性