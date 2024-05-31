アルモア　エフェクターボード　PS-1C

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アルモアのエフェクターボードです。大きめのサイズなので大きなシステムを組むのに便利だと思います。私はここまでのサイズの物は必要ないので、使って頂ける方にお譲りしたいと思います。状態よくほぼ未使用です。また、発送の際は箱無しなので出来るだけサイズの合うダンボールに詰めて発送致します。送料等も着払いの為、値下げさせて頂きます。お願い致します。PS-1CARMOR定価：¥28000#ARMOR#PS_1C