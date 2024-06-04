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DAMAcollection ダーマコレクション スカート ツイード 新品
商品番号 U87404776365
商品名

DAMAcollection ダーマコレクション スカート ツイード 新品
ブランド名 ディノス
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎DAMAcollectionダーマコレクション◎日本製高級ツイードの生地の綺麗な上質スカートです♪◎明るいお色で華やかな雰囲気に♪◎サイズ9号ウエスト約36丈約55◎ポリエステル38%アクリル35%ナイロン14%綿13%◎裏地キュプラ100%
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