DAMAcollection ダーマコレクション スカート ツイード 新品

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商品詳細
◎DAMAcollectionダーマコレクション◎日本製高級ツイードの生地の綺麗な上質スカートです♪◎明るいお色で華やかな雰囲気に♪◎サイズ9号ウエスト約36丈約55◎ポリエステル38%アクリル35%ナイロン14%綿13%◎裏地キュプラ100%
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http://narcologia.ru/goods/shuttle71225.html
http://narcologia.ru/goods/competitive263781.html
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