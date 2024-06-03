アウィーエフ半袖ブラウス

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ご覧いただきありがとうございます。アウィーエフの半袖ブラウスです。【サイズ】38着丈 55cm身幅 50cm素材…レーヨン60麻40カラー···ピンク袖、裾のステッチが素敵で、麻素材が入っているので夏もサラッと着用していただけると思います。⭐︎⭐︎他にもお洋服や小物などたくさん出品していますので、複数ご購入でお値引き検討させていただきます。是非ご覧ください⭐︎⭐︎