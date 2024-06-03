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アウィーエフ半袖ブラウス
商品番号 S36268830534
商品名

アウィーエフ半袖ブラウス
ブランド名 アウィーエフ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アウィーエフの半袖ブラウスです。【サイズ】38着丈　55cm身幅　50cm素材…レーヨン60麻40カラー···ピンク袖、裾のステッチが素敵で、麻素材が入っているので夏もサラッと着用していただけると思います。⭐︎⭐︎他にもお洋服や小物などたくさん出品していますので、複数ご購入でお値引き検討させていただきます。是非ご覧ください⭐︎⭐︎
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