イエナ IENA バンドカラーシャツ ストライプ ３６

☆ご覧いただきありがとうございます！お値下げ交渉は受け付けますが、希望価格登録ではなくコメント欄にてお知らせください。（希望価格登録はご購入に繋がらないことが多々ありました。）また、他の商品とのご購入でお値引きもいたします。宜しければご覧ください。２０２１年にイエナで購入したシャツです。ナチュラルという表記ですが、ストライプ柄です。レイヤード用として購入しました。着用回数は４、５回程度です。写真で掲載されているベストも出品しています。セットで着ると可愛いので、宜しければご覧ください。また、同じ形の無地のホワイトも出品しています。宜しければご覧ください。イエナ IENAバンドカラーシャツ３６サイズナチュラル定価１７６００円以下公式サイトからです。【2021AW】IENA人気だったseseのバンドカラーシャツをアレンジ。昨年と同素材のの白（オーガニックコットンを使用）と、オリジナルで柄を別注したのストライプ2柄の3色展開。（ストライプは通常の綿を使用）着丈はカットしより着やすくしました。ニットやスエットなどのレイヤードにも便利な1枚です。



IENA（イエナ）の「ストライプ バンドカラーシャツ◇（シャツ/ブラウス ...



イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36



イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36



イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36 | フリマアプリ ラクマ



IENA - 【IENA】ストライプバンドカラーシャツ 36サイズ/ブルーの通販 ...



20SS/ストライプバンドカラーシャツ/36/コットン/BLU/ストライプ



IENA（イエナ）の「ストライプ バンドカラーシャツ◇（シャツ/ブラウス ...



イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36



バンドカラー/シャツワンピース/36/コットン/ブルー/ストライプ/19-040-900-0090-1-0



20SS/ストライプバンドカラーシャツ/36/コットン/BLU/ストライプ



IENA（イエナ）の「ストライプ バンドカラーシャツ◇（シャツ/ブラウス ...



IENA - イエナ ストライプバンドカラーシャツ36(S) ブルーの通販 by ...



IENA - IENA ストライプ バンドカラーシャツ 36 イエナの通販 by ...



IENA - IENA ストライプ バンドカラーシャツ 36 イエナの通販 by ...



20SS/ストライプバンドカラーシャツ/36/コットン/BLU/ストライプ