- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- イエナ IENA バンドカラーシャツ ストライプ ３６
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます！お値下げ交渉は受け付けますが、希望価格登録ではなくコメント欄にてお知らせください。（希望価格登録はご購入に繋がらないことが多々ありました。）また、他の商品とのご購入でお値引きもいたします。宜しければご覧ください。２０２１年にイエナで購入したシャツです。ナチュラルという表記ですが、ストライプ柄です。レイヤード用として購入しました。着用回数は４、５回程度です。写真で掲載されているベストも出品しています。セットで着ると可愛いので、宜しければご覧ください。また、同じ形の無地のホワイトも出品しています。宜しければご覧ください。イエナ IENAバンドカラーシャツ３６サイズナチュラル定価１７６００円以下公式サイトからです。【2021AW】IENA人気だったseseのバンドカラーシャツをアレンジ。昨年と同素材のの白（オーガニックコットンを使用）と、オリジナルで柄を別注したのストライプ2柄の3色展開。（ストライプは通常の綿を使用）着丈はカットしより着やすくしました。ニットやスエットなどのレイヤードにも便利な1枚です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial483616.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful803951.html
http://narcologia.ru/goods/composite154254.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial483616.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful803951.html
http://narcologia.ru/goods/composite154254.html
IENA（イエナ）の「ストライプ バンドカラーシャツ◇（シャツ/ブラウス ...
イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36
イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36
イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36 | フリマアプリ ラクマ
IENA - 【IENA】ストライプバンドカラーシャツ 36サイズ/ブルーの通販 ...
20SS/ストライプバンドカラーシャツ/36/コットン/BLU/ストライプ
IENA（イエナ）の「ストライプ バンドカラーシャツ◇（シャツ/ブラウス ...
イエナ ストライプ バンドカラーシャツ ブルー 36
IENA（イエナ）の「ストライプ バンドカラーシャツ◇（シャツ/ブラウス ...
IENA - イエナ ストライプバンドカラーシャツ36(S) ブルーの通販 by ...
IENA - IENA ストライプ バンドカラーシャツ 36 イエナの通販 by ...
IENA - IENA ストライプ バンドカラーシャツ 36 イエナの通販 by ...
20SS/ストライプバンドカラーシャツ/36/コットン/BLU/ストライプ