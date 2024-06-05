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イエナ IENA バンドカラーシャツ ストライプ ３６
商品番号 N38872355158
商品名

イエナ IENA バンドカラーシャツ ストライプ ３６
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます！お値下げ交渉は受け付けますが、希望価格登録ではなくコメント欄にてお知らせください。（希望価格登録はご購入に繋がらないことが多々ありました。）また、他の商品とのご購入でお値引きもいたします。宜しければご覧ください。２０２１年にイエナで購入したシャツです。ナチュラルという表記ですが、ストライプ柄です。レイヤード用として購入しました。着用回数は４、５回程度です。写真で掲載されているベストも出品しています。セットで着ると可愛いので、宜しければご覧ください。また、同じ形の無地のホワイトも出品しています。宜しければご覧ください。イエナ　IENAバンドカラーシャツ３６サイズナチュラル定価１７６００円以下公式サイトからです。【2021AW】IENA人気だったseseのバンドカラーシャツをアレンジ。昨年と同素材のの白（オーガニックコットンを使用）と、オリジナルで柄を別注したのストライプ2柄の3色展開。（ストライプは通常の綿を使用）着丈はカットしより着やすくしました。ニットやスエットなどのレイヤードにも便利な1枚です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial483616.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful803951.html
http://narcologia.ru/goods/composite154254.html

イエナ IENA バンドカラーシャツ ストライプ ３６
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イエナ　ストライプ バンドカラーシャツ　ブルー　36

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イエナ IENA バンドカラーシャツ ストライプ ３６
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イエナ　ストライプ バンドカラーシャツ　ブルー　36

イエナ IENA バンドカラーシャツ ストライプ ３６
バンドカラー/シャツワンピース/36/コットン/ブルー/ストライプ/19-040-900-0090-1-0

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