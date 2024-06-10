  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ
商品番号 R60178068073
商品名

60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,098 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

即購入OKコメント不要♦︎フォロー割　フォロワー割詳細はプロフィールにてデッドストック品やレザー以外の物は基本的にホームクリーニングをしています【商品名】レディースMサイズ60〜70sSPYKEYジャガードドット総柄ニットソー長袖ポロシャツヴィンテージ60〜70sSPYKEYjacquarddotspatternpoloshirtJpvtg【商品説明】ブラウンカラーのポルカドット柄古臭い。この言葉が悪い言い方だったとしても、良い意味でそう言わざるおえない気持ちになるこの佇まいタイトな身幅に大きめな襟のオープンカラーそしてロングスリーブシルエットから感じる時代感はやはり古臭い。でも、それが良いポリエステルの糸を使いジャガード織で表現されたポルカドットは光の当たり方で濃淡がチラチラと変わる不思議な素材感そこもまた、レトロ好きには堪らない点かとおすすめの一枚です【実寸】・着丈約67cm襟付け根から・身幅約46cm・肩幅約40.5cm・袖丈約57cm・ゆき丈約78cm【表記サイズ】・sizeM【参考着用感】・172cm70kgのメンズで、袖丈は9分丈ほどで少し短く、身幅はTシャツの上から少し窮屈に感じるフィットしたタイトなシルエットで着用出来る体感メンズXS〜S相当のサイズ感です着丈はお尻の6割ほどが隠れる程度の丈感です※必ず実寸をご確認お願い致します。【ブランド】・SPYKEY【生産国】・Japan【素材】・100%polyester【状態】使用感による画像の様に、所々の点々と小さな引っかかりキズがありますがそこまで目立つ感じではないかなと思いますまだまだお楽しみ頂ける一枚です#gdm3478採寸は若干の誤差はご了承下さい全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方は恐れ入りますが、トラブル回避のために購入をご遠慮ください#古着#ヴィンテージ#アメリカ古着#ヨーロッパ古着#used#vintage#ビンテージ#USA#アメリカ#90s#80s#70s
http://narcologia.ru/goods/enquire537689.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate459377.html
http://narcologia.ru/goods/enquire797289.html 60～70s SPYKEY jacquard dots pattern polo shirt Jp vtg | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ60～70s SPYKEY jacquard dots pattern polo shirt Jp vtg | 古着屋 ...
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ60～70s SPYKEY jacquard dots pattern polo shirt Jp vtg | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ60～70s SPYKEY jacquard dots pattern polo shirt Jp vtg | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ60～70s SPYKEY jacquard dots pattern polo shirt Jp vtg | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ総柄 ジャガード 長袖 ポロシャツ
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツUSA VINTAGE CAT PATTERNED DESIGN SWEAT POLO SHIRT/アメリカ古着 ...
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ総柄 ジャガード 長袖 ポロシャツ
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツヴィンテージ アメリカ 古着 Hunt Club チェック柄 ワンポイント刺繍 ...
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツゲートボールを楽しむプーさんたちのポロシャツ | Vintage.City
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツヴィンテージ アメリカ 古着 Hunt Club チェック柄 ワンポイント刺繍 ...
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツEVOLUTION ジャガードニットソー 7分袖ポロシャツ
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツヴィンテージ ブラウス | Vintage.City
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ【RE PRICE / 価格改定】ネオトライバルジャガードショールカラー ...
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツLady's】80s 総柄 ハーフボタン トップス / Made In USA Vintage ...
60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru