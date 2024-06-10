60〜70s SPYKEY ジャガードドット 総柄 ニットソー 長袖 ポロシャツ

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即購入OKコメント不要♦︎フォロー割 フォロワー割詳細はプロフィールにてデッドストック品やレザー以外の物は基本的にホームクリーニングをしています【商品名】レディースMサイズ60〜70sSPYKEYジャガードドット総柄ニットソー長袖ポロシャツヴィンテージ60〜70sSPYKEYjacquarddotspatternpoloshirtJpvtg【商品説明】ブラウンカラーのポルカドット柄古臭い。この言葉が悪い言い方だったとしても、良い意味でそう言わざるおえない気持ちになるこの佇まいタイトな身幅に大きめな襟のオープンカラーそしてロングスリーブシルエットから感じる時代感はやはり古臭い。でも、それが良いポリエステルの糸を使いジャガード織で表現されたポルカドットは光の当たり方で濃淡がチラチラと変わる不思議な素材感そこもまた、レトロ好きには堪らない点かとおすすめの一枚です【実寸】・着丈約67cm襟付け根から・身幅約46cm・肩幅約40.5cm・袖丈約57cm・ゆき丈約78cm【表記サイズ】・sizeM【参考着用感】・172cm70kgのメンズで、袖丈は9分丈ほどで少し短く、身幅はTシャツの上から少し窮屈に感じるフィットしたタイトなシルエットで着用出来る体感メンズXS〜S相当のサイズ感です着丈はお尻の6割ほどが隠れる程度の丈感です※必ず実寸をご確認お願い致します。【ブランド】・SPYKEY【生産国】・Japan【素材】・100%polyester【状態】使用感による画像の様に、所々の点々と小さな引っかかりキズがありますがそこまで目立つ感じではないかなと思いますまだまだお楽しみ頂ける一枚です#gdm3478採寸は若干の誤差はご了承下さい全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方は恐れ入りますが、トラブル回避のために購入をご遠慮ください#古着#ヴィンテージ#アメリカ古着#ヨーロッパ古着#used#vintage#ビンテージ#USA#アメリカ#90s#80s#70s