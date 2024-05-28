45R 半袖　Tシャツ　サイズ　S

45Rの半袖Tシャツです柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー ベージュ袖丈···半袖表記サイズ 無身幅 約44cm着丈 約53cm2年位前に購入し、2回程着用致しました。リサイクルの封筒に畳んで入れて、郵送させて頂きます。素人判断、自宅保管、中古品にご理解下さる方のご購入をお願い致します。#45rpm#45アールピーエム#45アール#45r#45RPM#45R#フォーティーファイブ



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