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45R 半袖　Tシャツ　サイズ　S
商品番号 C51957257358
商品名

45R 半袖　Tシャツ　サイズ　S
ブランド名 フォーティファイブアール
特別価格 税込 1,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

45Rの半袖Tシャツです柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー　ベージュ袖丈···半袖表記サイズ　無身幅　約44cm着丈　約53cm2年位前に購入し、2回程着用致しました。リサイクルの封筒に畳んで入れて、郵送させて頂きます。素人判断、自宅保管、中古品にご理解下さる方のご購入をお願い致します。#45rpm#45アールピーエム#45アール#45r#45RPM#45R#フォーティーファイブ
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