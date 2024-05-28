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80s 80年代　ヴィンテージ　ティーシャツ
商品番号 S27871309519
商品名

80s 80年代　ヴィンテージ　ティーシャツ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■肩幅計測不可■身幅45cm■総丈58cm■袖丈計測不可【採寸は当店独自のものです。多少の誤差が生じます。予め、ご了承ください】■素材表記が無いため詳細は不明ですがおそらくポリエステル混紡だと思います。■モデル身長158cm■ダメージ:一箇所ごく小さなダメージがございます【最終画像参照】ヴィンテージならではの目立たない程度のダメージ、多少の着用感がある場合がございます。予め、ご了承下さい。■お色味について:実際のお色味に近い様撮影に努めておりますが撮影環境、天候、御使いのデバイスにより実際のお色味と多少異なる場合がございます。予め、ご了承下さい。■古着にご理解のある方のご購入をお願い致します。■ビーズとスパンコールの装飾がとびきり素敵なティーシャツです。パンツインにウエストマークをしてドレッシーにもお使い頂ける１枚。・デザイン...その他カラー...ピンク袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋#ヴィンテージ#ヴィンテージティーシャツ#ティーシャツ#80s#80年代#ビーズ#スパンコール
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