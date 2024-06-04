★『ミスアシダ』シルク混　長袖シャツ　ノーカラーブラウス　金ボタン　　レトロ



バーバリーズ ✿ シルク混 パールボタン ノーカラー ブラウス シャツ 白 長袖 | フリマアプリ ラクマ



2023年最新】ビンテージ シルクブラウスの人気アイテム - メルカリ



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花びらのような襟で遊び心満載♪花モチーフボタンが可愛いレトロブラウス★



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スワンネックカラー 花柄 シャツ レトロ ブラウス 金ボタン 67 | 古着 ...



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《商品番号》MW-0730-22【20-40】当店では、レディース、メンズ、カジュアルきれいめ、ガーリー、ヴィンテージ、フォーマルスポーツウェア、キッズ、大きいサイズなどさまざまなお洋服を販売しています。ぜひご覧ください♪他の商品はこちらから→#古着屋325−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−フォロワー様限定お得なクーポンGETご購入前に『フォローしました』と一言コメントくれた方限定で！【フォロー割】✨100~200円引き✨1001円〜5000円以内 →100円引5001円〜 →200円引※ご購入後は、お値引きできませんので 予めご了承下さいませ。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−【ブランド】・・・missashida【カラー】・・・クリーム【サイズ】・・・9、Mサイズ写真の採寸表をご参照ください。【商品特徴】前開きボタンのクルーネック長袖シャツです(^^♪昭和レトロ感のある金ボタンが可愛い大人上品なアイテムです♪素材は、ウールにシルク（絹）を合わせた上質な素材を使用したアイテムでございます。■状態タグに名前記載あり。写真の採寸表をご参照ください。全て一点のみ！早い者勝ち！即購入OKです#古着屋325出品一覧■他にも小さいサイズ、デカロゴ、Y2K、人気アイテム通勤、通学、冠婚葬祭、入学、卒業、入園、卒園、ビンテージ、Vintage、古着男子、古着女子、90s、80s、昭和レトロ、レトロオーバーサイズ、ビックサイズ、ビッグシルエット、ゆるだぼユナイテッドアローズ、トゥモローランド、ZARA等のセレクト系GU、ユニクロなどのファスト系など多数商品を取り扱っております！・圧縮袋に入れて梱包発送致します。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−＊色は写りの具合などで多少の違いが あるかもしれませんが、ご了承くださいませ。＊平置き寸法の多少の誤差は…