COUNT DOWN JAPAN 1819 新品　グッズ　まとめ売り　バラ売り可

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タオル4点LサイズのTシャツ計5点を出品します。全て新品・未開封となっております。購入してから自宅のクローゼットに保管しておりました。素人検品及び一度人の手に渡っているため、神経質の方はご遠慮ください。バラ売り希望の方はコメントにてお待ちしております。購入時タオル計4点 1500円ずつTシャツ 3500円