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リネン スローブイエナ ネイビー シャツ
商品番号 X79184221879
商品名

リネン スローブイエナ ネイビー シャツ
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 2,120 円
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商品詳細

8000円+税スローブイエナネイビー透け感少しあり新品未使用半端丈袖シャツ（長さは体型や身長により変わりそうです）袖は写真のように折ってあるデザインです★★コメントなしご購入歓迎★★服に関してはコメント返信2.3日～いただく可能性あります★サイズは画像にてご確認ください服1枚のみでの発送です。折りたたみコンパクトにして発送させていただきます。よろしくお願いします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾⁾洋服に関しましては、商品に関するコメントや現物確認かなり遅くなります\u003c(__*)\u003e（お返事ない方や購入されない方が圧倒的に多いため…）恐れ入りますが、購入をお考えの方のみコメント頂けたらとても助かります。即ご購入可能です。
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