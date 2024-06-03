美品☆　フェンディ　ピーカブー　エックスライト　水色　2way　トート

ご覧いただきありがとうございます(^^)〇状態・外側型崩れ金具に小傷・内側僅かなスレ・その他特記事項目立ったダメージはなくまだまだ長くお使いいただけます。〇サイズ横29cm×縦24㎝マチ14.5㎝ ハンドル34㎝ショルダー92cm〇付属品保存袋ショルダーストラップ冊子〇素材・色レザーゴールド金具水色 ブルー （ネビュラ）〇モデルピーカブ― エックスライトレギュラー〇型番8BN310〇シリアルナンバー8BN310-A5E8-198-8762〇購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場神経質な方はご遠慮下さい。。中古でご理解いただける方お願いします！FENDI 正規品鑑定済み 本物です〇検索用2way Xライト ミディアム ピーカーブービジネスバッグ トートバッグショルダーバッグ ハンドバッグ



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