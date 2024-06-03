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美品☆　フェンディ　ピーカブー　エックスライト　水色　2way　トート
商品番号 T59485969043
商品名

美品☆　フェンディ　ピーカブー　エックスライト　水色　2way　トート
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 58,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)〇状態・外側型崩れ金具に小傷・内側僅かなスレ・その他特記事項目立ったダメージはなくまだまだ長くお使いいただけます。〇サイズ横29cm×縦24㎝マチ14.5㎝　ハンドル34㎝ショルダー92cm〇付属品保存袋ショルダーストラップ冊子〇素材・色レザーゴールド金具水色　ブルー　（ネビュラ）〇モデルピーカブ―　エックスライトレギュラー〇型番8BN310〇シリアルナンバー8BN310-A5E8-198-8762〇購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場神経質な方はご遠慮下さい。。中古でご理解いただける方お願いします！FENDI　正規品鑑定済み　本物です〇検索用2way　Xライト　ミディアム　ピーカーブービジネスバッグ　トートバッグショルダーバッグ　ハンドバッグ
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