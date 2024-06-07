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断捨離！OFF-WHITE ショルダーバッグ ユニセックス
商品番号 H38447049227
商品名

断捨離！OFF-WHITE ショルダーバッグ ユニセックス
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 4,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。在庫はあります、即購入可能です。OFF-WHITEショルダーバッグインダストリアルベルトをストラップパーツに使用しています。そのデザイン性の高さは、バッグとしての用途だけでなくアクセサリーとしても最適です。サイズ幅:約20.0cm高さ:約14.0cmマチ:約6.5cm(素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい)並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。
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