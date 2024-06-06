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Gabriela Artigas ガブリエラ アルティガスTUSK ネックレス
商品番号 X34551195500
商品名

Gabriela Artigas ガブリエラ アルティガスTUSK ネックレス
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GabrielaArtigasガブリエラアルティガスRISINGTUSKネックレス直径5cm中古を譲ってもらいました。チェーン、丸いモチーフに入る部分付近若干スレで色褪せのようになっていますが、使用すればこうなると思いますので仕方ないです。特には気にならないかなと思います。細いチェーンに大きめのモチーフ。とても素敵なネックレスです。付属品　写真に合わせた袋のみです。(箱なし)
http://narcologia.ru/goods/organization23062.html
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