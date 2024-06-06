【訳あり 未使用品】FURLA ハンドバッグ パイパー M

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ご覧頂き誠にありがとうございます(•ᴗ•)コメント無しの即購入OKです！〓商品概要〓▶ブランド:FURLA フルラ▶詳細:レザーバックハンドバッグ2way腕掛けゴールド金具南京錠刻印ロゴパイパーミディアムm某有名リサイクルショップにて購入させて頂きました商品なので、本物鑑定済みです。【商品紹介】・10インチ以下のタブレット、長財布、折り財布、ポーチ、スマートフォン、500mlペットボトルなどもすっぽり入りますので様々なシーンで大活躍します！▶商品状態:ショルダー紐が欠品してます。その分お安くしています。未使用品の極美品で到着してからすぐにご使用頂けます✨▶参考価格:62,000円▶カラー:ブラック黒/ゴールド金具金▶素材:レザー革※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承下さい(*__)▶サイズ◀・縦:24cm・横:25~29cm・厚さ:14cm・ハンドル高さ:9cm(腕掛け可能)※素人採寸の為、多少の誤差が生じます(*__)▶仕様◀・メインポケット×1・ファスナーポケット×1・オープンポケット×2外側・ファスナーポケット×1・オープンポケット×1▶付属品◀・保存袋×1------配送について------▶基本1~2日でヤマト営業所にて発送させていただきます！▶全国送料無料です♪-------------------------✎お気軽にご質問下さい(•ᴗ•)*♪