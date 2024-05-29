美品　本革　ダイヤモンドパイソン　ヘビ革　WH ハンドバッグ　ショルダーバッグ

フォロワー様、リピーターの皆様は２０％引きでご案内いたします(*^^*)コメントにてお伝え下さい。私の出品物は検索にヒットしにくいアイテムが多いのでフォローしておいて暇つぶしがてら時々覗いてもらうと良いかと思います^-^使用もなさそうですが、あっても数回程度じゃないでしょうか^_^鮮度良いアイテムですよ(^^)白蛇革のパイソンハンドバッグですが、こちらのバッグは小ぶりでシルエットも上品ですが広い間口が多く機能がすごく良いなと思います^-^使っていてあまりストレスを感じない良い鞄じゃないでしょうか(^-^)手持ち、肘掛けでご利用下さい^^横24.5高さ17.5幅4.5ハンドル40レディース メンズ#ケンのエキゾチックレザーバッグはこちら#ケンのナチュラルレザーはこちら本革 ダイヤモンドパイソン ヘビ革 ハンドバッグ ショルダーバッグ 蛇革 バッグ カバン 鞄 白 WHカラー···ホワイト素材···本革



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