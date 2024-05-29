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プラダ ノベルティ ショルダーバッグ PRADA!
商品番号 L67844413326
商品名

プラダ ノベルティ ショルダーバッグ PRADA!
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！以下を良くお読みいただきましてからご検討ください。即購入は可能ですが全てお読みいただき、ご納得いただいたものと判断させていただきますのであらかじめご了承ください。今年頃香港百貨店にて購入。使用していないので目立つ汚れや傷はございません。比較的綺麗で新品同様です。実物の写真です、安心で購入することができます。自宅保管中古品についてご理解のほどよろしくお願いいたします。ご確認頂けましたら、お買い求め下さい。サイズ約縦18センチ　　　　横25センチ　　　　マチ7センチ素材　ナイロン免税店で香水購入の際に正規ノベルティで頂きました。ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。
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