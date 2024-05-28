【美品】FENDIフェンディ長財布

FENDIフェンディセレリア銀座正規店購入。長財布/ラウンドファスナー極上の革と手縫いのステッチが特徴のセレリアの長財布です。貴重なオレンジに一目惚れして購入しました。◇カラー オレンジ◇サイズ 横：32cm縦：25cm幅：11cm◇素材 本革◇イタリア製 ◇付属品 購入時の物一式（蓋に薄っすら汚れあり）※購入証明書（写真10） 購入時、時々使用しました。僅かに角スレ・ファスナーの生地に黒ずみ、内側のスェードに薄っすら引っ掻き傷がありますが、全体的にはダメージなくきれいだと思います。数年間の保管品ですので、神経質な方はお控え下さい。宜しくお願い致します。財布形/開け口···ラウンドファスナー



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