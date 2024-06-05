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ルイ・ヴィトン　長財布　布製
商品番号 H44826937897
商品名

ルイ・ヴィトン　長財布　布製
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり前に、正規店で購入したものです。使用していたものなので、少し色あせがあると感じるかもしれません。ここ数年自宅保存したままでした。興味がある方コメントください。再度写真を追加します。
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