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【美品】FURLA ショルダーハンドバッグ
商品番号 W97089316530
商品名

【美品】FURLA ショルダーハンドバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【詳細】ブランド：FURLAカラー...ブルーサイズ：約H23.5*W29.5*D14cm持ち手の長さ：約30cmショルダーストラップの長さ：約89/101cm(取り外し可能)重さ：約670g素材：レザー開閉種別：開閉ファスナー仕様：内ポケット3、外ポケット1#FURLA#フルラ　#フルラバック　#FURLAバック　#バックカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/Persia747588.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement529999.html
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