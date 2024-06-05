【美品】FURLA ショルダーハンドバッグ

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商品詳細
【詳細】ブランド：FURLAカラー...ブルーサイズ：約H23.5*W29.5*D14cm持ち手の長さ：約30cmショルダーストラップの長さ：約89/101cm(取り外し可能)重さ：約670g素材：レザー開閉種別：開閉ファスナー仕様：内ポケット3、外ポケット1#FURLA#フルラ #フルラバック #FURLAバック #バックカラー···ブルー
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