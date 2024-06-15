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処分セール　新品　PAULE KA ポールカ　タンクトップ　キャミソール　2枚
商品番号 N24428472292
商品名

処分セール　新品　PAULE KA ポールカ　タンクトップ　キャミソール　2枚
ブランド名 ポールカ
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PAULEKAポールカのタンクトップ　キャミソールの2枚セットです。茶色の方は新品未使用タグ付、黒の方は一回のみ使用です。切り替えのデザインになっていて、ウエスト部のリボン下がシャーリング風になっていてとても可愛いです！サイズは36です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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