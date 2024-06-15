処分セール　新品　PAULE KA ポールカ　タンクトップ　キャミソール　2枚

PAULEKAポールカのタンクトップ キャミソールの2枚セットです。茶色の方は新品未使用タグ付、黒の方は一回のみ使用です。切り替えのデザインになっていて、ウエスト部のリボン下がシャーリング風になっていてとても可愛いです！サイズは36です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。



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