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- Ｋ７４１ 茶碗 八客 『義崇窯造』『高槻古曽部』『河内長野八景』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 ⒎5cm横幅 約 12cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passionate411613.html
http://narcologia.ru/goods/enquire977289.html
http://narcologia.ru/goods/passivity149883.html
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