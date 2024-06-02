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トライアングルバッグ　トートバッグ
商品番号 T26027024043
商品名

トライアングルバッグ　トートバッグ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年購入して２～３回ほどしか使わなかったので出品します。中のスナップボタンで止める仕様。サイズはLと記載しましたが、大きすぎずちょうどいいサイズかなと思います。傷や汚れなど目立った汚れ等ありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。コンパクトに折り畳んでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/encourage913772.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose579940.html
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