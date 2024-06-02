plage リネン100% フリル　ブラウス　トップス

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商品をご覧いただきありがとうございます♪コメント無し即購入OKです！✨plageリネン100%フリル ブラウス トップス✨【カラー】 ブラウン カーキ【各種サイズ】 ●サイズ…フリーサイズ ●裄丈…約51cm ●身幅…約53cm ●着丈…約68cm※平置きでの採寸になります。素人による採寸のため若干の誤差はご了承ください。【素材】 リネン100%【状態】 目立った汚れや傷は見受けられません。☆一点一点検品しておりますが、見落とし等があるかもしれません。中古品につきご理解いだだけますと幸いです。商品の色味はできる限り実物に近づけるようにしておりますが、モニター等の種類によって多少異なる場合がございます。こちらの商品は、ゆうゆうメルカリ便もしくはらくらくメルカリ便での発送になります。発送の際に発送方法をお知らせさせていただきます。