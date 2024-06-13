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ブランバスク　BLANC basque　ギンガムチェック　ブラウス　胸元リボン
商品番号 P13142466073
商品名

ブランバスク　BLANC basque　ギンガムチェック　ブラウス　胸元リボン
ブランド名 ブランバスク
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLANCbasqueブランバスク　ブラウス襟元はリボンで開き具合を調節出来ます。袖口はリブの別布になっており、少し上げて着たり、折って着ることも出来ます。ほとんど着ていないので、綺麗な状態かと思いますが、自宅保管品であることをご理解の上、ご検討お願いいたします。襟元内側の黄ばみや汚れはございません。自宅で丁寧にホームクリーニングしてあります。畳んで発送いたしますので、畳じわ等が発生する可能性があることをご了承ください。テイスト・シーン...カジュアル色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...コットン(綿)
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