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- 送料込【逢絢亭】茶道具 細水指 筒水指 高麗 柿天目 雲龍文 李殷九 共箱入り
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、高麗の筒水指（細水指）になります。作者は、李殷九さんです。雲龍文が彫られていて、力強く泳ぐ龍が印象的です。大きさは、耳を含めた横幅が約１５ｃｍ、縦幅が約１３．５ｃｍ、蓋を閉めた状態の摘みを含む高さが約２０．５ｃｍ、柄杓を入れる口径が１０．５ｃｍで付属品は共箱です、本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態です。
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