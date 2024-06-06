  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
送料込【逢絢亭】茶道具 細水指 筒水指 高麗 柿天目 雲龍文 李殷九 共箱入り
商品番号 M40902434521
商品名

送料込【逢絢亭】茶道具 細水指 筒水指 高麗 柿天目 雲龍文 李殷九 共箱入り
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、高麗の筒水指（細水指）になります。作者は、李殷九さんです。雲龍文が彫られていて、力強く泳ぐ龍が印象的です。大きさは、耳を含めた横幅が約１５ｃｍ、縦幅が約１３．５ｃｍ、蓋を閉めた状態の摘みを含む高さが約２０．５ｃｍ、柄杓を入れる口径が１０．５ｃｍで付属品は共箱です、本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/unusable441474.html
http://narcologia.ru/goods/mythic99135.html
http://narcologia.ru/goods/tenet722663.html
正規通販 北大路魯山人 黄瀬戸茶碗／共箱・共布・仕覆 陶芸 ...
正規通販 北大路魯山人 黄瀬戸茶碗／共箱・共布・仕覆 陶芸 ...
数量は多】 唐物 白磁観音 - reciklaza.rs
数量は多】 唐物 白磁観音 - reciklaza.rs
茶道具 水指（水差・みずさし） 細水指 青磁雲鶴 中村 与平｜茶道具 ...
茶道具 水指（水差・みずさし） 細水指 青磁雲鶴 中村 与平｜茶道具 ...
李殷九の値段と価格推移は？｜12件の売買データから李殷九の価値が ...
李殷九の値段と価格推移は？｜12件の売買データから李殷九の価値が ...
茶道具 水指（水差・みずさし） 水指 青磁雲鶴 中村 与平｜茶道具 ...
茶道具 水指（水差・みずさし） 水指 青磁雲鶴 中村 与平｜茶道具 ...
数量は多】 唐物 白磁観音 - reciklaza.rs
数量は多】 唐物 白磁観音 - reciklaza.rs
茶道具 水指（水差・みずさし） 細水指 青磁雲鶴 中村 与平｜茶道具 ...
茶道具 水指（水差・みずさし） 細水指 青磁雲鶴 中村 与平｜茶道具 ...
2023年最新】李殷九の人気アイテム - メルカリ
2023年最新】李殷九の人気アイテム - メルカリ
柿天目の値段と価格推移は？｜7件の売買データから柿天目の価値が ...
柿天目の値段と価格推移は？｜7件の売買データから柿天目の価値が ...
ちいかわ サントリー オリジナル クリアファイル - 通販 - gofukuyasan.com
ちいかわ サントリー オリジナル クリアファイル - 通販 - gofukuyasan.com
お買得！】 武者小路実篤「花鳥画」掛軸 紙本：文化勲章受章 - gardenis.eu
お買得！】 武者小路実篤「花鳥画」掛軸 紙本：文化勲章受章 - gardenis.eu
柿天目の値段と価格推移は？｜7件の売買データから柿天目の価値が ...
柿天目の値段と価格推移は？｜7件の売買データから柿天目の価値が ...
茶道具】大徳寺 立花大亀書付 銘『松風』 加藤錦雄 瀬戸茶入 注目 ...
茶道具】大徳寺 立花大亀書付 銘『松風』 加藤錦雄 瀬戸茶入 注目 ...
2023年最新】李殷九の人気アイテム - メルカリ
2023年最新】李殷九の人気アイテム - メルカリ
贅沢屋の 【P】茶道具 香合 志野 絵志野 在印 共箱（230809B） 陶芸 ...
贅沢屋の 【P】茶道具 香合 志野 絵志野 在印 共箱（230809B） 陶芸 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru