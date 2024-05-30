限定出品⭐︎ IENA イエナ　レーヨンシャーリングブラウス　ネイビー



新品 22SS IENA イエナ レーヨンシャーリングブラウス ネイビー | フリマアプリ ラクマ



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レーヨンシャーリングブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ）の ...



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IENA（イエナ）の「コットンシフォン ドビー シャーリングブラウス ...

IENA1枚で様になるデザインのブラウス。レーヨン・ナイロン素材の収縮率の違いによるナチュラルな素材感が特徴です。しわになりにくくさらっとした質感は夏まで着れる素材です。ナチュラルな表面感を生かしてヨークや袖にシャーリングを施し、ゆったりとしたシルエットながら大きすぎないバランスです。寒い時期にはニットとレイヤードしていただいたり、ベスト等の合せも相性が良いです。素材本体:レーヨン71%、ナイロン29%取扱い本体:手洗い可能サイズは画像4枚目を参考こちらで購入し、数回着用しました。同じようなブラウスが増えて来た為出品します。ボリュームのある袖が可愛いく着回し力の高いブラウスです。出品を迷っているので、8月末までの限定出品とさせていただきます。#IENA#スローブイエナ#スピックアンドスパン#Noble#ノーブルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル