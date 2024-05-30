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限定出品⭐︎ IENA イエナ　レーヨンシャーリングブラウス　ネイビー
商品番号 Y59338123206
商品名

限定出品⭐︎ IENA イエナ　レーヨンシャーリングブラウス　ネイビー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENA1枚で様になるデザインのブラウス。レーヨン・ナイロン素材の収縮率の違いによるナチュラルな素材感が特徴です。しわになりにくくさらっとした質感は夏まで着れる素材です。ナチュラルな表面感を生かしてヨークや袖にシャーリングを施し、ゆったりとしたシルエットながら大きすぎないバランスです。寒い時期にはニットとレイヤードしていただいたり、ベスト等の合せも相性が良いです。素材本体:レーヨン71%、ナイロン29%取扱い本体:手洗い可能サイズは画像4枚目を参考こちらで購入し、数回着用しました。同じようなブラウスが増えて来た為出品します。ボリュームのある袖が可愛いく着回し力の高いブラウスです。出品を迷っているので、8月末までの限定出品とさせていただきます。#IENA#スローブイエナ#スピックアンドスパン#Noble#ノーブルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル
http://narcologia.ru/goods/organization110362.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant879782.html
http://narcologia.ru/goods/rouge318510.html
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