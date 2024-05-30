メゾンキツネ 半袖 Tシャツ Sサイズ モノクロ キツネ 白 ホワイト.

maisonkitsune狐犬イヌ半袖ぴったり目ロゴ定番かっこいいかわいいおしゃれメンズレディースユニセックス春夏秋冬【発送について】13時までのお支払いで当日発送、翌日到着予定となります♪北海道・北東北へは２日、沖縄へは３日以上かかる場合がございます(*´艸｀)【商品の状態】新品未使用品【素材】コットン100％【サイズ（Sサイズ）】身幅約51㎝×着丈約69cm×肩幅約47cm※平置きにて測定※素人の寸法測定のため若干の誤差がある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入いただきますよう宜しくお願い致します。【仕様】メンズレディースユニセックス男女兼用・海外輸入品につき運送に伴う多少の傷、ほつれ等がある場合があります。・化粧袋パッケージが予告なく変わる場合がございます。・自宅保管なため神経質な方の購入はご遠慮ください。・ご理解いただける方のご購入をお願い致します。#雑貨屋出品



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