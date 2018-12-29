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【希少品】ルイヴィトン N91449 ジッピーウォレット パイソン オーブ
商品番号 S54042402527
商品名

【希少品】ルイヴィトン N91449 ジッピーウォレット パイソン オーブ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 24,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅価格交渉不可✅✅商品知識がないため仕様につきましてはメーカー様に直接お問い合せください✅（上記の内容をご質問されましても返信いたしかねます）✅本体スレあり（写真参照）✅✅外箱よごれあり（詳細は画像をご確認ください）✅⭕中古品　　⭕⭕迅速発送　⭕⭕匿名配送　⭕⭕即購入可　⭕⭕簡易クリーニング済み⭕⭕商品取り扱い時手袋着用済み⭕型番：N91449color：オーブ・ルイヴィトン【LOUISVUITTON】　ジッピー・ウォレットパイソンモノグラム・素材：パイソンレザー・サイズ：（約）W19.5×H10.5cm・仕様：コインケース×1、札入れ×3、カードスロット×8枚、ポケット×3・付属品：保存袋※記載の内容は正確ではない可能性がございます。　詳細はご自身でご確認ください。#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#モノグラム#長財布
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