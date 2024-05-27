FURLA フルラ ハンドバッグ

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カラー···グレー柄・デザイン···無地2020年にフルラ三井アウトレットパーク仙台港店で、44,660円で購入致しました。バッグの持ち手、底、表面に傷や擦れているところがあります。(3.4.5.6枚目参照)また、バッグの中も汚れがあります。(7.8枚目参照)ショルダーストラップは、未使用のため綺麗です。お買い上げ証明書と袋も一緒におつけします。ご理解頂ける方にご購入頂きたいです。