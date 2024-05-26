ゲラルディーニ ソフティ クロスショルダーバッグ メタリックグレイ ...

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商品詳細
ゲラルディーニのソフティクロスショルダーバッグです。あまり使っていないので、きれいな状態です。ただ、ショルダーベルトの長さを変えたので、少しあとが残ってしまっています。●採寸サイズ:高さ22cm×幅28cm×マチ9cm●素材:ポリエステル・ポリウレタンコーティング●定価：¥53,900(税込)
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