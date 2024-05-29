BTS ホビ j-hope HIPHOP Tシャツ 新品 ヴィンテージ風

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商品詳細
BTSホビj-hopeTシャツHIPHOP風Tシャツです。出品しておりますBTSグッズ以下まとめております#BTS_meimei＊新品未使用品＊Mサイズ（メンズMサイズ:身幅54cm着丈76cm平置き採寸）＊GILDAN［HEAVYCOTTON］←表記はこうですが、そこまでヘビーな生地ではありません。SOFTタイプと比べると、という感じです。SOFTとHEAVYではサイズが違いますので、ご注意ください。＊ビッグシルエットで、ゆるっと着ていただくのがかわいいデザインです。＊ヴィンテージ風の仕上がりでとてもいいです。＊黒ブラックBLACK＊海外製品の為縫製が甘い場合もございます。ご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。＊お値下げの予定はございません。 ＊即購入◎出品しておりますBTSグッズ以下で出てまいります。よろしければ是非ご覧になってください。#BTS_meimei衣服系、以下にまとめてあります。レディース、メンズ、ユニセックスございます。よろしければ是非ご覧になってください#fashion_meimeiBTS防弾少年団バンタンTシャツButterPTDテヒョンテテVジョングクJUNGKOOKグクジミンJIMINホソクJ-HOPEナムジュンRMジンJINユンギSUGAペンミトレカミニフォトJKグクシュガJHジェイホープホビホソクソクジンラップモンスターButterPTDラキドロDVDLYSSYSポップアップMAPOFTHESOULMOSBT21diconwinterpackageシーグリサマパケウィンパケDNABWLシーグリBoyWithLuvIDOLweversewings花様年華ON:Eデコキット sowoozoojackintheboxジャンル···韓流/KPOPグッズ種類···Tシャツ
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