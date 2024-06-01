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Lily Brown 2way パーティーバッグ
商品番号 C97997814935
商品名

Lily Brown 2way パーティーバッグ
ブランド名 リリーブラウン
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···春、夏、秋、冬カラー···ゴールド柄・デザイン···花サイズ：幅18cm/高さ15cm/マチ8cm/持ち手（チェーン）30cm/持ち手（紐）95cm購入後数回使用しています。美品ですが、中古品にご理解いただける方お願いいたします
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