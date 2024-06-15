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Tiffany\u0026Co.ナローリング　1837 16号　ティファニー
商品番号 H31916595600
商品名

Tiffany\u0026Co.ナローリング　1837 16号　ティファニー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TIFFANYのアクセサリーで人気のある定番コレクションでである「1837」。☑︎サイズ16号指輪内径　1.8㎝☑︎付属品紙袋、ブルーボックス、白リボン、保存袋、封筒磨き仕上げ済み美品で綺麗な状態ですがユーズド品になりますのでご理解のうえよろしくお願いします材質···シルバーカラー···シルバー#Tiffany#リング#指輪
http://narcologia.ru/goods/sucrose318740.html
http://narcologia.ru/goods/message117027.html
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Tiffany\u0026Co.ナローリング　1837 16号　ティファニー
TIFFANYu0026CO. 1837 ナローリング SV925 シルバー-
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