Tiffany\u0026Co.ナローリング　1837 16号　ティファニー

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商品詳細
TIFFANYのアクセサリーで人気のある定番コレクションでである「1837」。☑︎サイズ16号指輪内径 1.8㎝☑︎付属品紙袋、ブルーボックス、白リボン、保存袋、封筒磨き仕上げ済み美品で綺麗な状態ですがユーズド品になりますのでご理解のうえよろしくお願いします材質···シルバーカラー···シルバー#Tiffany#リング#指輪
http://narcologia.ru/goods/sucrose318740.html
http://narcologia.ru/goods/message117027.html
http://narcologia.ru/goods/message196527.html
TIFFANYu0026CO. 1837 ナローリング SV925 シルバー-
TIFFANYu0026CO. 1837 ナローリング SV925 シルバー-
TIFFANY\u0026Co. 1837 ナロー リング 16号 - リング
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１円スタート！１６号 ナローリング １８３７ ティファニー TIFFANY ナ ...
ティファニー Tiffanyu0026Co PT ソリティア ダイヤ リング-
Tiffany & Co. - ティファニー 925 1837 ナローリング 16号[g64-37]の ...
中古B/標準】TIFFANY&Co. ティファニー 1837 ナロー シルバー925 ...
美品＊ TIFFANY\u0026Co. シルバー チタン T TWO リング ...
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TIFFANYu0026CO. 1837 ナローリング SV925 シルバー-
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