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11月3日迄　LOEVE ゲートトップハンドル ミニ バッグ
商品番号 L39062133259
商品名

11月3日迄　LOEVE ゲートトップハンドル ミニ バッグ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 41,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年3月に都内直営店で約27万円で購入しました正規品です。1.2回の使用になります。※自宅保管品の為ご理解いただける方のみご購入お願いします。※高額な品になりますので不安な点がございましたら事前にコメントしてください。※ショッパーは付きません。ロエベ　LOEWEハンモック　パズル　アマソナゲート　トート　レザー色:ラスティーカラーカラー詳細:ゴールド素材:-ソフトナチュラルカーフストラップの長さ:113cmハンドルドロップ:12.0cm重さ:0.517kg高さ（cm）:18幅（cm）:25.2深さ（cm）:10高さ（inch）:7.1幅（inch）:9.9深さ（inch）:3.9モデルID:321.56.Z99CIL:0010392132Madein:スペインショルダーストラップ付
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