♦LEONARD レオナール 半袖

ご覧いただきありがとうございます！全文読んで、ご納得頂けたのならご購入お願い致します！汚れなくきれいな状態です。〇サイズM着丈約54.5cm身幅約51cm肩幅約42cm袖丈約20cm※素人採寸ですので誤差はご容赦くださいm(__)mあくまで人の手に渡っている為、見落としの汚れがありましたら申し訳ありません。完全美品をお求めの方や神経質な方は購入をご遠慮下さいm(__)m状態など写真にて良く確認しご理解、ご納得の上ご購入をお願い致しますm(__)m付属品は画像の物が全てとなります。画像に映っていない部品などは欠品しておりますのでご了承下さい。気を付けて出品しておりますが、型番などは必ず画像、商品でご確認下さい。ご質問などありましたらご購入前にコメントからお願い致しますm(__)m柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏AS



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