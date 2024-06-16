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新品タグ付き【ラコステ】ストレッチコットンピケポロシャツ 　38サイズ
商品番号 W88046886069
商品名

新品タグ付き【ラコステ】ストレッチコットンピケポロシャツ 　38サイズ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MADEinJAPAN定価価格13.200円ラコステレディースの定番、ストレッチポロです。サイズは38サイズです。優しいイエローの色味です。コンパクトなサイズ感なので女性らしさもあります！色合い鮮やかなストレッチコットンピケ素材を使用した、スリムフィットのポロシャツ。光沢感のある4ボタンのリブポロカラーを採用し、袖口もスポーティーなリブニット仕様に。左胸には象徴的なワニロゴパッチをレイアウト。オーセンティックなポロシャツをフェミニンに仕上げた1着です。#新品タグ付き#ラコステ#スリムフィットポロシャツ#ポロシャツ#ゴルフウェア　⭐︎素人保管なので、神経質な方はおやめください。《サイズ》　　　　　　　身長　　　　　胸囲38(Lサイズ)…159〜16686〜92　　　　　　　肩幅　　袖丈　　身幅着丈平置実寸…38194664《素材》綿　94%ポリウレタン　6%フィット感：SlimFit柄・デザイン···無地カラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/stealth977876.html
http://narcologia.ru/goods/peroration678815.html
http://narcologia.ru/goods/organization608862.html
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