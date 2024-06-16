新品タグ付き【ラコステ】ストレッチコットンピケポロシャツ 　38サイズ

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MADEinJAPAN定価価格13.200円ラコステレディースの定番、ストレッチポロです。サイズは38サイズです。優しいイエローの色味です。コンパクトなサイズ感なので女性らしさもあります！色合い鮮やかなストレッチコットンピケ素材を使用した、スリムフィットのポロシャツ。光沢感のある4ボタンのリブポロカラーを採用し、袖口もスポーティーなリブニット仕様に。左胸には象徴的なワニロゴパッチをレイアウト。オーセンティックなポロシャツをフェミニンに仕上げた1着です。#新品タグ付き#ラコステ#スリムフィットポロシャツ#ポロシャツ#ゴルフウェア ⭐︎素人保管なので、神経質な方はおやめください。《サイズ》 身長 胸囲38(Lサイズ)…159〜16686〜92 肩幅 袖丈 身幅着丈平置実寸…38194664《素材》綿 94%ポリウレタン 6%フィット感：SlimFit柄・デザイン···無地カラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋