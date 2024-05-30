グレースコンチネンタル

テイスト・シーン···大人可愛い色···ピンクさらっとした着心地でオフショルダーのトップス。気に入っていたのでジーンズ等でよく着用してましたが趣味が変わったので出品いたします。6枚目のお写真にあるようにシミがありますが、あまり気にならない程度です。喜んでいただける方にお譲りしますので質問等あればお気軽に連絡ください。



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