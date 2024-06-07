フランシュリッペブラック半袖リブニットプルオーバー

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商品詳細
袖丈···半袖柄・デザイン···無地色・カーキサイズ平置き着丈49cm肩幅30cm袖丈15cm身幅36cm素人採寸の為多少前後します。少しショート丈です♪タグは、外してありませんが試着もしていない新品です♪8800円で、購入した商品です♪合わせやすい便利なリブニットです♪後ろに 同系色のリボンがついています。襟元 袖 裾の部分は、フランシュリッペのもくもくデザインになっています♪カーキ色なので、落ち着いた雰囲気にも コーディネートしやすいです♪購入後の返品 問い合わせは控えさせて頂きます。
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