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フランシュリッペブラック半袖リブニットプルオーバー
商品番号 I49419691344
商品名

フランシュリッペブラック半袖リブニットプルオーバー
ブランド名 フランシュリッペブラック
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···無地色・カーキサイズ平置き着丈49cm肩幅30cm袖丈15cm身幅36cm素人採寸の為多少前後します。少しショート丈です♪タグは、外してありませんが試着もしていない新品です♪8800円で、購入した商品です♪合わせやすい便利なリブニットです♪後ろに　同系色のリボンがついています。襟元　袖　裾の部分は、フランシュリッペのもくもくデザインになっています♪カーキ色なので、落ち着いた雰囲気にも　コーディネートしやすいです♪購入後の返品　問い合わせは控えさせて頂きます。
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