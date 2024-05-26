ケイトスペード　kate spade ショルダーバッグ

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カラー···ブラックケイトスペードのショルダーバッグです。企業向けブランド古物市場での購入です。真贋鑑定済みの商品を購入し更に古物商免許を持つ鑑定士がWチェックを行った正規品です。古物市場で購入した商品ですので購入時期や使用頻度は分かりませんので写真や説明文でご判断下さい。中古品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。縦×横 14×17.5センチほどマチ部分 8センチほど正面の水玉模様の1番下に少しだけ汚れありです。写真にてご確認よろしくお願い致します。7980③