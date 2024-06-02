ヴィータフェリーチェ 2way ハンドバッグ レディース blpb-dh001n

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2023年の10月に購入した完全未使用の新品です。購入価格5940円（税込）でした。【商品仕様】[VitaFelice]メイン素材:フェイクレザーハンドバッグ小さめレディース入学式バッグ卒業式バッグ入園式卒園式卒業式入学式ママセレモニーバッグフォーマルバッグショルダーバッグ2wayミニバッグ斜めがけバッグ黒バック上品秋冬冬バッグblpb-dh001n母の日プレゼント【aroco/アロコ】《フェイクレザーになって復活しました！》必需品をしっかり収納できる2wayハンドバッグ。普段使いから入学式や卒業式などのセレモニーまで幅広いシーンで使えることを考えて作ったハンドバッグ。カジュアルからスーツなど、通勤スタイルはもちろんフォーマルスーツやドレスにも馴染むデザインに仕上げました。付属のショルダーベルトで肩掛け・斜めがけも可能なのも嬉しいポイント！急遽必要になった時に色んなシーンで使いまわせるバッグは1つは持っておきたいですね。メイン開閉は、ファスナーになっております。ショルダーベルトは、調整可能。■外側├背面ファスナー付きポケット×1■内側├オープンポケット×2├ファスナー付きポケット×2●SIZE：高さ：約20cm/幅：約25cm（上辺）約35cm（中央）約28cm（下辺）/マチ：約10cm●ハンドル長さ：約40cm×幅：約1.6cm、持ち手高さ：約13cm●ショルダーベルト長さ：約65～120cm×幅：約1.6cm（取り外し可能/調節可）●外ポケット：背面ファスナー付きポケット1●内ポケット：オープンポケット2、ファスナー付きポケット2●ショルダーベルト重量：約103g●バッグのみ重量：約506g●素材：PU●仕様：2way●バッグのメイン開閉口はファスナーになっております。お安くお譲りするため、簡易包装にてお送りします。購入時に商品が包まれていた半透明のビニールを、紙袋などで梱包しお送りします。