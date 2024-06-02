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商品詳細
この度出店させていただきました。目立ったキズや汚れスレは見当たりません。比較的綺麗ないい状態だと思います。ショルダーにも使えます。中は割と広く化粧ポーチ、サングラス 大きめの財布等々が入ります。自宅保管で気になる臭いとかはありません。大体の寸法横幅 28センチまち 底の部分6センチ 上の部分3センチ肩掛け紐があり斜めがけも出来ます。
http://narcologia.ru/goods/kindness885305.html
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