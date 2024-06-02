コーチ ショルダーバッグ

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商品詳細
バッグの外側は比較的にキズや汚れがなく綺麗ですが、中身は多少の黒ずみのような汚れはございます。(写真を参考にしてください)手洗いをしましたら取れる汚れ具合いです。他のフリマサイトにても出品中のため、早い物勝ちとさせていただきます！お値下げ交渉不可⚠️ただいま入院中のため、発送は11月初めになりますので、ご了承ください。
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