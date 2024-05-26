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素材...牛革(本革)カラー...ブラック横約26cm縦約17cmショルダーは最大約120cmあまりに長いので、自分のながさに、一つ穴をあけました。幅約6cm広げるともっと開きます。内側は大きく3つにわかれてます。他に小さなポケットが2つあります。金属のところに少しスレた傷があります。イタリア製で、注文品です。長く自宅保存していました。