レディースショルダーバッグ牛革とリザード系の本革に特殊染色しております。

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。今回は、ちょっと珍しい、牛革とリザード系の本革に特殊染色をしたレディースショルダーバッグになります。トップコレクションというブランドになります。トップトレーディングというメーカーの輸出商品のようです。メイドインJAPAN製です。ヨゴレ、キズなども見当たらないキレイな状態のバッグです。サイズは特殊な形のため、おおよそのサイズになります。縦 約26センチ横 約35センチマチ 約7センチになります。ご検討宜しくお願い致します。素材...牛革(本革),その他レザー(本革)カラー...シルバー種類...その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/organization455262.html
http://narcologia.ru/goods/approximate544720.html
http://narcologia.ru/goods/procurement501133.html
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