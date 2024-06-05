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レディースショルダーバッグ牛革とリザード系の本革に特殊染色しております。
商品番号 I84600553790
商品名

レディースショルダーバッグ牛革とリザード系の本革に特殊染色しております。
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。今回は、ちょっと珍しい、牛革とリザード系の本革に特殊染色をしたレディースショルダーバッグになります。トップコレクションというブランドになります。トップトレーディングというメーカーの輸出商品のようです。メイドインJAPAN製です。ヨゴレ、キズなども見当たらないキレイな状態のバッグです。サイズは特殊な形のため、おおよそのサイズになります。縦　約26センチ横　約35センチマチ　約7センチになります。ご検討宜しくお願い致します。素材...牛革(本革),その他レザー(本革)カラー...シルバー種類...その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/organization455262.html
http://narcologia.ru/goods/approximate544720.html
http://narcologia.ru/goods/procurement501133.html
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