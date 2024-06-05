レディースショルダーバッグ牛革とリザード系の本革に特殊染色しております。



セール】MURA ショルダーバッグ レディース 本革 レザー 牛革 シンプル ... セール】MURA ショルダーバッグ レディース 本革 レザー 牛革 シンプル ...



【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



兵庫県豊岡市の【豊岡鞄レディース特集】かばんのまちから大人気の ... 兵庫県豊岡市の【豊岡鞄レディース特集】かばんのまちから大人気の ...



【スティーレ】レザーハンドバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーハンドバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



ショルダーバッグ 斜めがけ 本革 革 レザー グリーン メッシュ 48648 ショルダーバッグ 斜めがけ 本革 革 レザー グリーン メッシュ 48648



【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ... スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ...



スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ... スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ...



スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ... スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ...



【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き 【スティーレ】レザーショルダーバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き



スティーレ】レザーハンドバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ... スティーレ】レザーハンドバッグ S 本革 ミニバッグ チャーム付き ...

ご覧頂きありがとうございます。今回は、ちょっと珍しい、牛革とリザード系の本革に特殊染色をしたレディースショルダーバッグになります。トップコレクションというブランドになります。トップトレーディングというメーカーの輸出商品のようです。メイドインJAPAN製です。ヨゴレ、キズなども見当たらないキレイな状態のバッグです。サイズは特殊な形のため、おおよそのサイズになります。縦 約26センチ横 約35センチマチ 約7センチになります。ご検討宜しくお願い致します。素材...牛革(本革),その他レザー(本革)カラー...シルバー種類...その他ショルダーバッグ