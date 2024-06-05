クリスチャンディオール CDロゴ マフラー

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ご覧頂きありがとうございますꕤ︎︎·͜·︎︎数年前にプレゼントで頂きましたが、使用しなかった為お譲りします！まだ使用できる綺麗さだと思います！とても美品ですが、自宅保管御理解頂ける方よろしくお願いします！color:ブラック✿即購入OK！✿大幅なお値下げは出来ませんが、多少考慮します！-̗̀⚠︎̖́-1番安い方法で発送させて頂きます！#dior#Dior#クリスチャンディオール#ディオール#マフラー#ストール