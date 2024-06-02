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LONGCHAMP ロンシャン ル・プリアージュ トートバッグ Lサイズ
商品番号 C44280693103
商品名

LONGCHAMP ロンシャン ル・プリアージュ トートバッグ Lサイズ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,920 円
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商品詳細

\"ご閲覧いただきありがとうございますサイズ：高さ30x下部幅31xマチ19cm本体：内側をコーティングしたポリアミドキャンパスレザー部分：ロシアンレザー(カウハイド)開閉：ファスナータイプ内側：内ポケット付き容量：A4が楽に入るサイズハンドル長さ：25㎝*海外製品の為、ちょっとした色ムラや折ジワ、系ほつれがある場合がございます。日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方外国へ代購転売目的な方はご購入をご遠慮ください。発送する前に綺麗な品物一つ一つ自分で検品を行うので、ご安心くださいませ。良いお取引となります様に、迅速丁寧を心がけて参ります\"
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