ウエストりぼん付きフラワージャガード×シアーチェックワンピース　ピンク

トッコクローゼット♪お色はピンクです。新品、タグ付きです。【Item】空気を纏うように軽快な着心地を楽しむワンピース。フラワージャガード×シアーチェックの組み合わせが新鮮な、周りと差をつけるテキスタイルが魅力！涼し気な生地感でふんわり着映えます。二の腕をナチュラルにカバーするフレアスリーブと可愛くくびれをメイクするウエストリボンでスタイルＵＰ見え♪リラクシーなマキシ丈で真夏の強い日差しに映える１枚です。【Material】表地：ポリエステル100％裏地：ポリエステル100％【Detail】総丈：120cmバスト周囲：88cm肩幅：32cm袖丈：12cmウエスト周囲：60cm(ゴム伸ばし寸：98cm)裾幅：180cm※ウエストゴム仕様※ファスナーなし自宅保管、畳シワご了承ください。



ウエストりぼん付きフラワージャガード×シアーチェックワンピース【junore ジュノール】 tocco closet(トッコクローゼット)≪Maxi One-piece Collection≫8/7スタート！スペシャルプライス ＊SALE品につき返品/交換/キャンセル/配送日指定不可/ラッピング不可



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後ろリボン付きウエストシャーリングシアージャガードフラワー ...



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